الطرابلسي يبحث «تعزيز الأمن» مع سفراء الاتحاد الأوروبي والصين

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي اليوم الخميس في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، في إطار تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، جرى بحث عدد من الملفات الأمنية المهمة، وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية، وسبل تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية الليبية والجهات الأوروبية المختصة لضبط حركة الهجرة ومكافحة الشبكات غير القانونية.

وأكد الوزير الطرابلسي على أهمية الشراكة الفعالة مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار والأمن، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تطوير قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع الاتحاد الأوروبي لدعم برامج التعاون الأمني المشترك.

وفي سياق متصل، استقبل الوزير الطرابلسي أيضًا اليوم الخميس سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، ما شيوي ليانغ، في مقر الوزارة بالعاصمة.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والجانب الصيني، خاصة في المجالات الأمنية والتقنية، بما يسهم في دعم قدرات الوزارة وتعزيز كفاءة الأداء الأمني.

كما تناول الطرفان سبل تطوير التنسيق في مجالات التدريب والتأهيل، والاستفادة من الخبرات الصينية في التكنولوجيا الحديثة، بما يخدم جهود الوزارة في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.