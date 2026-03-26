«الطرابلسي» يبحث تعزيز التعاون الأمني مع أمريكا

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الخميس، بمقر ديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين.

وتناول اللقاء آفاق التنسيق المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

كما استعرض الوزير خطط الوزارة الرامية إلى تعزيز الأمن وتطوير الأداء الأمني، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة التابعة لها وفق أسس مهنية حديثة.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الوزير في تطوير الأداء الأمني ودعم مكونات الوزارة.

كما أثنى على الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين.