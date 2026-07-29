الطرابلسي يبحث مع السفير التركي تطوير «الشراكة الأمنية»

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد مصطفى الطرابلسي، الأربعاء، مع السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من الملفات الأمنية، وذلك خلال لقاء عُقد في العاصمة طرابلس بحضور الوفد المرافق للسفير التركي.

وقالت وزارة الداخلية الليبية إن اللقاء تناول آفاق توسيع التعاون الأمني بين ليبيا وتركيا، مع التركيز على مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير أداء الأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأمنية في البلدين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة لدعم القدرات الأمنية ومواكبة متطلبات العمل الأمني.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين ليبيا وتركيا لبحث ملفات التعاون المشترك، خاصة في الجوانب الأمنية والفنية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.