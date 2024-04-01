الطرابلسي يبحث مع مسؤول أوروبي عودة العمل بمعبر راس اجدير وتطويره

بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الفنية لإدارة الحدود اليوبام “يان فيتشيتال” اليوم الاثنين، آلية تجهيز وتطوير منفذ رأس إجدير الحدودي.

وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس جهاز حرس الحدود، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير ومدير العلميات ببعثة الاتحاد الأوروبي الفنية لإدارة الحدود اليوبام إلى مناقشة برامج التدريب وتأهيل عناصر جهاز حرس الحدود.

وكان الطرابلسي أعلن في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، أنه أصدر تعليماته لرئيس الغرفة الأمنية المشتركة ومعاونه بالتوجه اليوم الاثنين إلى معبر رأس اجدير لتقييم الأضرار والوقوف على أخر المستجدات.

وأضاف الطرابلسي أنه بعد الانتهاء من تقييم الأضرار سيتم إعداد تقرير لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لإعادة فتح المعبر من وزارة الداخلية والأجهزة المعنية، معربا عن أمله في عودة العمل بالمعبر قبل حلول عيد الفطر.

وأكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن كل من ساهم في التهريب وتدمير مؤسسات الدولة بمنفذ رأس اجدير سيتم إحالته إلى مكتب النائب العام.