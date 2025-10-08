الطرابلسي يشرف على تأمين مباراة المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر

أشرف وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، على تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين مباراة المنتخب الوطني الليبي ضد منتخب الرأس الأخضر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، والتي أُقيمت على ملعب طرابلس الدولي.

وركزت الخطة على تأمين جميع المرافق والمداخل الخاصة بالملعب، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وضمان سير المباراة في أجواء آمنة ومنضبطة، سواء للجماهير أو اللاعبين.

كما تم التنسيق بين مختلف إدارات وزارة الداخلية والجهات المختصة لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي مواقف طارئة قد تحدث خلال المباراة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حرص وزارة الداخلية على دعم الرياضة الوطنية، وتأمين الفعاليات الكبرى، وضمان سلامة المواطنين والجماهير في مختلف المناسبات الرياضية.