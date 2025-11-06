الطرابلسي يكرّم رؤساء «هيئة أمن المرافق والمنشآت السابقين والمتقاعدين»

شارك وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الخميس، في حفل تكريم رؤساء هيئة أمن المرافق والمنشآت السابقين والمتقاعدين، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المتميزين، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلوها في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة على مدى سنوات خدمتهم.

وحضر الحفل رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت، وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة الأمنية، ومديري الإدارات ومديري مديريات الأمن، بالإضافة إلى ضباط وضباط صف من مختلف مكونات وزارة الداخلية، وساد الحفل جو من الوفاء والعرفان لمن ساهموا في تعزيز العمل الأمني ورفع كفاءة الأداء داخل الهيئة.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد وزير الداخلية أن الوزارة ماضية قدماً في عملية إعادة تنظيم وبناء كوادرها الشرطية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، بهدف تطوير قدرات أفراد الشرطة والارتقاء بالأداء الأمني في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

كما نوّه الطرابلسي إلى الدور المهم الذي تلعبه هيئة أمن المرافق والمنشآت في تأمين المصارف والمؤسسات الحيوية، مؤكداً أن هذا الدور يعكس استعادة الأجهزة الأمنية لسيطرتها على الميدان، خاصة بعد مرحلة صعبة مرت بها البلاد خلال سنوات الانقسام وتعدد الحكومات.

وأضاف الوزير أن صلاحيات الأجهزة الأمنية قد أُعيدت إلى مواقعها الحقيقية، وأن العمل جارٍ لترسيخ الأمن وفق منهج مؤسسي موحد.