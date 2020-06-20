«انجا لوفين» انقذت حياته بعد تخلو عنه بتهمة السحر

بعد 4 سنوات من الرعاية الصحية لحال الطفل النيجيري التي تبنته المتطوعة الدنماركية، انجا لوفين، في إحدى المؤسسات الخيرية التي تدعى “أرض الأمل”، انتشرت بشكل كبير صورة حديثة على مواقع التواصل الإجتماعي، لتعيد مشاركة متابعيها تظهر تغير حال الطفل النيجيري في احسن صحه.

ولقد وجدت انجا الطفل النيجيري الصغير وحيدا في الشارع بسبب تخلي عائلته عنه واتهامه بالسحر، فقررت إنقاذه فقدمت له بعض الماء ليشرب ومنذ ذلك الحين انتشرت صورتها ليتم مشاركتها بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت انجي على الصور الجديدة قائلة:” قبل اربع سنوات على انقاذ الصبي.. انه قوي جدا ومضحك وجميل نجا من كل الصعاب.. هل اشارك اليوم الصورة لكي نكره والديه اللذين تركاه في الشارع ليموت؟! بالطبع لا.. هذه خرافات ناتجة عن نقص في التعليم والفقر المدقع والتعصب الديني والفساد.. لا يمكن للشعب أن يتطور ان كان محروما من حقوق الانسان الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية”

وأضافت:” على الرغم من صغر سنه، وبعد 4 سنوات من رعايتنا، يعرف امل (الإسم الذي اختارته له) ان الكراهية هي عبئ كبير نتحمله، وكل ما نحتاجه هو الحب”