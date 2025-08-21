الطقس.. ارتفاع في الحرارة على الشمال الغربي وأجواء مستقرة في عموم البلاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحديثه اليومي لحالة الطقس، متوقعًا ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم وغدًا على مناطق الشمال الغربي، مع أجواء عامة مستقرة في مختلف أنحاء البلاد.

ففي راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: بين 37 و44°C، مع تراجع تدريجي متوقع بدءًا من مساء يوم الجمعة.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، تنشط على الساحل من درنة حتى أقصى الشرق.

أما درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34°C، مع رطوبة مرتفعة على المناطق الساحلية وزيادة طفيفة متوقعة يوم الجمعة.

في مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، فتكون السماء صافية، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43°C.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، فالسماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39°C.

من المتوقع عودة درجات الحرارة للارتفاع تدريجيًا ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، خصوصًا على مناطق الشمال الغربي.