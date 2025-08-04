الطقس صيفي معتدل مع أمطار رعدية متفرقة في بعض المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة حالة الطقس السائدة والمتوقعة بداية من يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، والتي تستمر خلال الأيام القادمة، حيث تشهد معظم مناطق ليبيا أجواء صيفية معتادة مع درجات حرارة نهارية معتدلة ضمن المعدلات الشهرية.

وتتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال بين 30 و36 درجة مئوية مع زيادة في عامل الرطوبة خصوصاً على المناطق الساحلية، فيما تسجل درجات حرارة أعلى في مناطق الجنوب تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

وتشير النشرة إلى تكاثر السحب في فترة المساء، يصاحبها ظهور خلايا رعدية وأمطار متفرقة على مناطق مزدة، القريات، بني وليد، غريان، يفرن، غات والمناطق المجاورة لها.

وبحسب النشرة، ففي راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:السماء صافية إلى قليلة السحب مع ظهور خلايا رعدية في المساء على بعض المناطق، والأمطار المتفرقة متوقعة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة القصوى بين 30-36 مْ مع ارتفاع في الرطوبة على الساحل.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر للسحب مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر مع أمطار خفيفة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة بين 30-35 مْ.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء قليلة السحب، تتكاثر مساءً على غات وما جاورها مع ظهور خلايا رعدية وأمطار متفرقة، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة تتراوح بين 40-42 مْ مع توقع تراجع خفيف في اليوم التالي.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة بين 37-40 مْ.