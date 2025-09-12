الطقس معتدل على أغلب المناطق وأمطار متوقعة في الشمال

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الأجواء ستكون معتدلة على معظم مناطق البلاد بداية من اليوم الجمعة وحتى اليومين القادمين، مع تسجيل درجات حرارة نهارية تتراوح ما بين 30 إلى 36 درجة مئوية على المناطق الشمالية، وتصل إلى 40 درجة مئوية على مناطق الدواخل والجنوب.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي، قد تصحبها خلايا رعدية مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، خصوصاً على المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية، مع نشاط للرياح أثناء مرور السحب.

تفاصيل حالة الطقس حسب المناطق:

■ رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء: سحب متفرقة مساءً مع خلايا رعدية وأمطار متوقعة على المرتفعات وبعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شرقية معتدلة، تنشط أحياناً بالجبل الغربي.

الحرارة القصوى: بين (30 – 35) مئوية، وتصل إلى (38) مئوية في أبونجيم.

■ الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد:

السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

الحرارة القصوى: بين (31 – 36) مئوية.

■ الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء: صافية إلى قليلة السحب خاصة على غدامس والحمادة.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة أحياناً.

الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38 – 40) مئوية.

■ الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

الحرارة القصوى: بين (35 – 39) مئوية.

ويتوقع المركز أن تستمر الأجواء المعتدلة مطلع الأسبوع المقبل في كافة المناطق، خاصة من حيث درجات الحرارة، مع استقرار نسبي في الأجواء.