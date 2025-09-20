الطقس معتدل وأمطار خفيفة متفرقة على الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الغربي يتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، خاصة على المناطق الساحلية الممتدة من الزاوية إلى سرت، وقد تشمل بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه مثل ترهونة وبني وليد.

تفاصيل حالة الطقس حسب المناطق

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء تتكاثر فيها السحب أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة. الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 م°.

السماء تتكاثر فيها السحب أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة. الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 م°. الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر. الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة، وقد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة بين بنغازي وشحات مثيرة للأتربة والغبار. درجات الحرارة بين 25 و31 م°.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر. الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة، وقد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة بين بنغازي وشحات مثيرة للأتربة والغبار. درجات الحرارة بين 25 و31 م°. الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء صافية إلى قليلة السحب. الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة بين 32 و36 م°.

السماء صافية إلى قليلة السحب. الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة بين 32 و36 م°. الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية غالباً. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة بين 33 و36 م°.

وتبقى الأجواء مستقرة دون تغير كبير في درجات الحرارة على معظم المناطق.

