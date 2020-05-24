الطيراني المُسيّر الداعم لحفتر يقصف غريان في أول أيام العيد

أفاد المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب، بأن الطيران الإماراتي المُسيّر الداعم لحفتر، استهدف مدينة غريان اليوم الأحد.

وقال المركز الإعلامي في بيان، إن طيران الإمارات المُسيّر قصف الأحياء المدنية وقسم النجدة في المدينة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ساعات من قصف عناصر حفتر لمطار معيتيقة بصواريخ غراد.

وأشار المركز إلى أن هذا القصف دليل على استمرار السجل الإجرامي لحفتر وعناصره، الذين لم يحترموا حرمة شهر رمضان ولا شعائر العيد، وفرحة الناس في أول أيامه، ما يؤكد كذب ادعاءاتهم وبطلان مزاعمهم في وقف إطلاق النار.

من جانبه أفاد مدير الإسناد الأمني بغريان العقيد مفتاح شنكادة بوقوع قصف على مقر الشرطة بطريق السلخانة في المدينة.

وأوضح عقيد شنكادة أن القصف أدى لحرق 3 آليات وأضرار بالمباني.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أمطرت عناصر حفتر، مطار معيتيقة الدولي، بوابل من القذائف الصاروخية، في صبيحة أيام عيد الفطر المُبارك.