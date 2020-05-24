الطيراني المُسيّر الداعم لحفتر يقصف غريان في أول أيام العيد

أفاد المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب، بأن الطيران الإماراتي المُسيّر الداعم لحفتر، استهدف مدينة غريان اليوم الأحد.
وقال المركز الإعلامي في بيان، إن طيران الإمارات المُسيّر قصف الأحياء المدنية وقسم النجدة في المدينة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ساعات من قصف عناصر حفتر لمطار معيتيقة بصواريخ غراد.
وأشار المركز إلى أن هذا القصف دليل على استمرار السجل الإجرامي لحفتر وعناصره، الذين لم يحترموا حرمة شهر رمضان ولا شعائر العيد، وفرحة الناس في أول أيامه، ما يؤكد كذب ادعاءاتهم وبطلان مزاعمهم في وقف إطلاق النار.
من جانبه أفاد مدير الإسناد الأمني بغريان العقيد مفتاح شنكادة بوقوع قصف على مقر الشرطة بطريق السلخانة في المدينة.
وأوضح عقيد شنكادة أن القصف أدى لحرق 3 آليات وأضرار بالمباني.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أمطرت عناصر حفتر، مطار معيتيقة الدولي، بوابل من القذائف الصاروخية، في صبيحة أيام عيد الفطر المُبارك.
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