«العابد» يناقش الاستعداد للتحول الرقمي

بحث وزير العمل والتأهيل، بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، الخطة السنوية والاستعداد للتحول الرقمي بالوزارة.

وناقش “العابد”، خلال اجتماع مع وكلاء الوزارة، ومديري الإدارات والمكاتب، “عمل الإدارات والمكاتب المختلفة بالوزارة، حيث تم التركيز على عدة نقاط مهمة منها، متابعة استعدادات مكاتب العمل والتأهيل للتحول الرقمي، بهدف تسهيل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المواطنين”.

وتطرق الاجتماع أيضا “لمتابعة الخطة السنوية للوزارة للعام الحالي، لضمان تنفيذ المشاريع والبرامج المخططة بكفاءة وفعالية”.

وأكد “العابد”، خلال الاجتماع “أهمية صندوق التكافل الاجتماعي والتنسيق بين جميع الإدارات والمكاتب، وتعزيز خدمات الوزارة للموظفين”.

وزير العمل والتأهيل يعقد الاجتماع الدوري العادي لمديري الإدارات والمكاتب بالوزارة طرابلس | 21 يوليو 2024 عقد وزير… تم النشر بواسطة ‏وزارة العمل والتأهيل – ليبيا‏ في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤