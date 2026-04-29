العالم على صفيح ساخن.. ما أبرز الحوادث لهذا اليوم؟

في مشهد يعكس تصاعد الاضطرابات عالميًا، تتوالى الحوادث بين عنف مفاجئ في شوارع لندن، وذعر داخل دور العبادة في الهند، وتوترات سياسية تعرقل حركة الطيران، إلى جانب كوارث إنسانية في دارفور وفوضى متصاعدة في مدريد. سلسلة من الوقائع المتباينة في تفاصيلها، لكنها تكشف عن عالم يزداد تعقيدًا واضطرابًا على أكثر من صعيد.

حادث طعن في حي يهودي بلندن يثير القلق واعتقال مشتبه به

وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حادث الطعن الذي وقع في منطقة يهودية شمال لندن بأنه “مثير للقلق للغاية”، وذلك عقب تقارير أفادت بإصابة شخصين واعتقال الشرطة لمشتبه به في موقع الحادث.

وذكرت جماعتان من الجالية اليهودية أن شخصين تعرضا للطعن في حي جولدرز جرين، الذي يضم كثافة سكانية كبيرة من اليهود، قبل أن تتدخل الشرطة وتلقي القبض على المشتبه به.

وأفادت منظمة “شومريم” الأمنية، وهي مجموعة من المتطوعين المدنيين من الجالية اليهودية، أن المشتبه به شوهد وهو يركض في شارع جولدرز جرين حاملاً سكيناً، ويحاول الاعتداء على أفراد من الجالية اليهودية في المنطقة.

وأضافت المنظمة في منشور عبر منصات التواصل أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهما من قبل خدمة طبية تطوعية تابعة للجالية اليهودية.

وفي السياق، أدان عمدة لندن صادق خان الحادث، واصفاً إياه بأنه “هجوم مروّع”، مشيداً بسرعة استجابة خدمات الطوارئ والمتطوعين في موقع الحادث.

وشهدت المنطقة انتشاراً أمنياً مكثفاً عقب الواقعة، بينما باشرت الشرطة البريطانية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

ثعبان يقتحم مسجداً في الهند ويثير حالة هلع بين المصلين أثناء الصلاة

أثار مقطع فيديو متداول صدمة واسعة بعد توثيقه لحظة ظهور ثعبان داخل أحد المساجد في منطقة بادشاه ناغار بمدينة ناندوربار، أثناء أداء المصلين صلاتهم.

وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات مراقبة داخل المسجد، خروج الثعبان بشكل مفاجئ من جهة الصفوف الأمامية، بينما كان المصلون في حالة سجود، ما أدى إلى حالة من الذهول داخل المكان.

وبحسب المشاهد المتداولة، سارع المصلون إلى قطع صلاتهم والابتعاد بسرعة، وسط حالة من الهلع، حيث غادروا المكان في اتجاهات مختلفة فور ملاحظة وجود الثعبان.

وتقع منطقة بادشاه ناغار ضمن ولاية ماهاراشترا، وتعد من المناطق السكنية القريبة من أحياء غانديناغار ورايلي كولوني.

Clear CCTV footage of the moment a snake appeared in a mosque while congregants were praying



It directly came from somewhere in the front and people instantly quit their prayers pic.twitter.com/we1rkzizBb — JM News Network (@JMNewsNetwork_) April 28, 2026

A giant snake appeared inside a mosque, causing frustrations and panic among the congregants 🤯 pic.twitter.com/cugBn50Lkn — JM News Network (@JMNewsNetwork_) April 28, 2026

تركيا ترفض عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي.. تغيير مسار الرحلة إلى كازاخستان عبر أوروبا وروسيا

رفضت تركيا السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ بعبور مجالها الجوي خلال رحلته إلى أستانا، ما أدى إلى تغيير مسار الرحلة بشكل كامل وإطالة زمنها، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت تقارير، بينها القناة 12 الإسرائيلية، بأن الطائرة اضطرت إلى اتخاذ مسار بديل عبر الأجواء الأوروبية ثم الروسية، بعدما لم تحصل على الإذن المتوقع من السلطات التركية عند الإقلاع من تل أبيب.

وبحسب المعلومات، أدى هذا التغيير إلى تمديد زمن الرحلة إلى نحو ثماني ساعات، مقارنة بمدة أقصر بكثير في الظروف الطبيعية عند استخدام المجال الجوي التركي.

وأوضح التقرير أن الطائرة سلكت ممراً جوياً طويلاً يمر عبر أوروبا ثم يدخل الأجواء الروسية، بهدف الالتفاف على المجال الجوي التركي، في خطوة فرضتها القيود المفروضة من أنقرة.

مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال وامرأتان في حريق بمخيم للنازحين في دارفور

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، بينهم خمسة أطفال وامرأتان، جراء حريق اندلع في مخيم “زنك الخضار” للنازحين بمنطقة جبل مرة في إقليم دارفور غربي السودان، بحسب ما أفادت به المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.

وقالت المنسقية، وهي جهة أهلية، في بيان إن الحريق الذي اندلع عصر الاثنين أسفر أيضاً عن إصابة 12 نازحاً، بعضهم في حالة حرجة، إضافة إلى تدمير أكثر من 400 مأوى ومنزل، ما أدى إلى تشريد آلاف العائلات في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

وأوضحت المنسقية أن سرعة انتشار النيران تعود إلى الاكتظاظ الشديد داخل المخيم، إلى جانب طبيعة المساكن المصنوعة من مواد محلية قابلة للاشتعال مثل القش والقصب، ما ساهم في تفاقم حجم الكارثة.

ودعت المنسقية المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لتقديم المساعدات للمتضررين، في ظل غياب تعليق فوري من السلطات السودانية بشأن الحادث.

وتتكرر حوادث الحرائق في مخيمات النازحين في دارفور نتيجة الكثافة السكانية وغياب البنية التحتية الملائمة، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف أوضاعاً إنسانية صعبة تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الغذائية والطبية، وسط استمرار النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.

فوضى في إسبانيا مع اقتحام السفارة الغامبية وسط ضغط غير مسبوق لتسوية أوضاع المهاجرين

شهدت إسبانيا حالة من الفوضى والتوتر بعد اقتحام مجموعات من المهاجرين السفارة الغامبية في العاصمة مدريد، في ظل ضغط متزايد على مؤسسات الدولة مع انطلاق حملة واسعة لتسوية أوضاع نحو نصف مليون شخص، وفق ما أوردته صحيفة “ديلي ميل”.

وانطلقت منذ يوم الاثنين عملية تسوية أوضاع المهاجرين، حيث توافد الآلاف إلى أكثر من 400 موقع في مختلف أنحاء البلاد للحصول على مواعيد، عقب تقديم طلباتهم إلكترونياً، في مشهد اتسم بازدحام غير مسبوق.

وأظهرت صور اصطفاف آلاف الأشخاص خارج مراكز التسجيل ومواقع التسوية المؤقتة في مناطق كتالونيا والأندلس وأستورياس، حيث انتظر كثيرون لساعات طويلة، فيما قضى آخرون ليلهم في الطوابير أملاً في الحصول على ختم رسمي لوثائقهم.

وأدى هذا الضغط الكبير إلى إغلاق مكاتب التسجيل بسبب الحشود، ما دفع خدمات الرعاية الاجتماعية إلى حافة الانهيار، وأشعل حالة من التوتر بين المهاجرين الساعين لتسوية أوضاعهم القانونية.

وفي تصعيد لافت، تسلق عشرات المهاجرين، يوم الثلاثاء، أسوار السفارة الغامبية في مدريد، بعد عجزهم عن الحصول على شهادات الضعف المطلوبة ضمن ملفاتهم، وذلك عقب انتظارهم طوال الليل خارج المبنى قبل إبلاغهم صباحاً بنفاد جميع المواعيد.

وتحولت الأوضاع سريعاً إلى حالة من الفوضى، حيث قفز بعض المهاجرين فوق سياج السفارة في محاولة للحصول على الوثائق، ما أثار حالة من الذعر في الموقع، ودفع الشرطة للتدخل لاحتواء الموقف، دون تسجيل اعتقالات بحسب وسائل إعلام محلية.

وتواصل السلطات الإسبانية مراقبة المنطقة تحسباً لمحاولات اقتحام جديدة، في ظل الطلب المرتفع على الوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات التسوية.

وفي سياق متصل، حذر مسؤولون إسبان من أن خدمات الرعاية الاجتماعية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة مع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على وضع قانوني.

وأشارت نقابات بلدية في إشبيلية إلى أن “الضغط الاستثنائي” والاكتظاظ أثرا على جودة الخدمات ورفعا مستوى التوتر بين الموظفين والمراجعين، مطالبة بزيادة عدد العاملين وتحسين الإجراءات الأمنية وتعويض الموظفين.

في المقابل، أكد مجلس مدينة إشبيلية أن الخدمات مستمرة “بشكل طبيعي”، داعياً المواطنين إلى الهدوء، وفق تقارير “ذا سبانيش آي”.

وفي مدريد، قال المفوض البلدي للسياسات الاجتماعية خوسيه فرنانديز إن عدد الطلبات اليومية ارتفع من 1500 إلى 5500 طلب، معتبراً أن القرار أُطلق بشكل متسارع، ومشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في آلية تنفيذه.

وأوضح في تصريحات لوكالة “20 مينوتوس” أن إطلاق العملية جرى دون مشاورات كافية مع الجهات المعنية، داعياً إلى سحب المرسوم وإعادة تطبيقه عبر توافق أوسع.

وفي برشلونة، أقام مهاجرون مخيمات ليلية أمام مكاتب التسجيل، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات الإسبانية في إدارة هذه العملية المعقدة.