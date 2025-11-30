العالم في أزمة.. هجمات كوارث واحتجاجات تهز عدة دول

شهد العالم في الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية، ففي المكسيك قتِل 6 أشخاص وأُصيب أكثر من 10 في هجوم مسلح على حانة، بينما أودى إطلاق نار في كاليفورنيا بحياة 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفي أستراليا، تسبب انفجار ضخم في مصفاة نفايات بسيدني بحريق هائل، فيما أودى حريق في مجمع سكني بهونغ كونغ بحياة 128 شخصًا، مظهراً ثغرات خطيرة في معايير السلامة، وعلى الصعيد السياسي، أثار قرار إزالة اسم الرئيس الإسرائيلي السابق هيرتسوغ من حديقة في دبلن أزمة دبلوماسية، فيما خرج آلاف الإسبان في احتجاجات ضد الحكومة، ورفض الناخبون السويسريون إلزام النساء بالخدمة الوطنية.

مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 10 في هجوم مسلح على حانة في ولاية هيدالغو بالمكسيك

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم مسلح استهدف حانة في بلدية تولا بولاية هيدالغو بالمكسيك.

وأكدت المصادر مقتل 4 أشخاص في موقع الحادث، بينما توفي اثنان آخران من المصابين أثناء نقلهما إلى مستشفيات في تولا وتيبخا بعد وقت قصير من وصولهما، وفقًا لإذاعة “فورمولا”.

وأفادت شرطة البلدية بأن مجموعة من المسلحين وصلت إلى المكان على متن سيارتين من نوع “بيك أب” وأطلقت النار على رواد الحانة، في هجوم مفاجئ منع الكثيرين من الاحتماء، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات محلية.

فر المهاجمون إلى جهة مجهولة، فيما أطلقت السلطات المحلية عملية بحث موسعة في المناطق المحيطة، وطوقت الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية موقع الحادث لجمع المعلومات وتحليل الأدلة.

إطلاق نار في كاليفورنيا يوقع 4 قتلى و10 مصابين ويعيد الجدل حول تصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة

أسفر إطلاق نار استهدف تجمعا عائليا بمدينة ستوكتون في ولاية كاليفورنيا عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح، وفق ما أعلنته السلطات المحلية السبت، كما نقلته شبكة سي بي إس.

وأكدت الشرطة أن الحادث وقع شمالي كاليفورنيا أثناء تجمع لعدد من الأقارب، بينما باشرت فرق التحقيق جمع الأدلة وتحديد ملابسات الهجوم، وسط غياب أي مؤشرات فورية حول الدافع.

وجاءت الحادثة بعد أيام من إصابة عنصرين من الحرس الوطني جراء إطلاق نار وقع على بعد مبنى واحد من البيت الأبيض قرب تقاطع شارع 17 شمال غرب وشارع I شمال غرب.

وأفادت شرطة واشنطن بأنها تمكنت من توقيف المشتبه به وتأمين المنطقة.

انفجار ضخم يهز مصنعا لمعالجة النفايات في سيدني ويتسبب باندلاع حريق هائل

هز انفجار قوي مصنعا لمعالجة النفايات في منطقة سانت ماريز غرب سيدني ليلة السبت/الأحد، وتسبب في اندلاع حريق هائل أثار ذعر السكان بعدما ارتفعت ألسنة اللهب إلى نحو 150 مترا فوق المنشأة.

وأكدت هيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز أن أكثر من 200 رجل إطفاء تمكنوا من احتواء الحريق بعد ساعات من اندلاعه، بينما أصيب اثنان من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة في أثناء عمليات السيطرة على النيران.

وانفجرت كرة نارية ضخمة لحظة اشتعال الخزان الرئيسي داخل المنشأة، ما أدى إلى تطاير قطع خرسانية بحجم قبضة اليد نحو رجال الإطفاء، في واحد من أكبر الحوادث التي تشهدها المنطقة منذ سنوات.

وأوضحت الهيئة أن فرق الإطفاء والإنقاذ من مختلف أنحاء سيدني الكبرى، إضافة إلى فرق المواد الخطرة، شاركت في التعامل مع موقع الحريق، بينما لا يزال سبب الانفجار مجهولا حتى الآن.

حريق ضخم في هونغ كونغ يكشف ثغرات خطيرة في معايير السلامة والبناء

اندلع حريق واسع مطلع الأسبوع داخل مجمع سكني ضخم بحي تاي بو في هونغ كونغ، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصا بينهم رجل إطفاء، بينما ما يزال عدد من السكان في عداد المفقودين.

وأعلن المسؤولون إخماد النيران صباح الجمعة بعد نحو يومين من اشتعالها في أبراج مجمع وانغ فوك، إذ واجهت فرق الإنقاذ صعوبات حادة نتيجة الحرارة المرتفعة التي أعاقت وصولها السريع إلى السكان المحاصرين.

وأثار الحادث موجة تساؤلات حول أسباب تحوّل حريق في مدينة معروفة بمعايير السلامة الصارمة إلى كارثة مميتة امتد فيها اللهب من برج إلى آخر، خاصة أن غالبية قاطني المجمع العام، الذي يضم أكثر من أربعة آلاف شخص، من كبار السن فوق 65 عاما.

وأوضح متحدث باسم الشرطة صباح الخميس أن شرطة هونغ كونغ ألقت القبض على ثلاثة رجال، بينهم مديران في شركة ومستشار، متهمة إياهم بالإهمال الجسيم، قبل أن تفرج عنهم الجمعة بكفالة.

كما أعلنت هيئة مكافحة الفساد توقيف 11 شخصا، الجمعة، ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مرتبطة بأعمال تجديد المجمع السكني.

وعثرت الشرطة على اسم شركة بناء على ألواح بوليسترين قابلة للاشتعال كانت تسد بعض نوافذ المبنى، بينما أشارت السلطات إلى أن مواد أخرى عُثر عليها داخل الشقق، مثل الشباك الواقية والقماش والأغطية البلاستيكية، لم تستوف معايير السلامة.

ويرجح أن يكون الحريق الأكثر فتكا في هونغ كونغ منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن ظل حريق مبنى غارلي عام 1996، الذي أودى بحياة 41 شخصا، أسوأ حريق في زمن السلم خلال عقود.

وأكدت السلطات أنها لم تحسم بعد السبب الدقيق للحريق، لكنها فتحت تحقيقا جنائيا وسط تقديرات تشير إلى أن المواد القابلة للاشتعال وضعف الإخلاء السريع أسهما في تفاقم حجم الكارثة.

إسرائيل تنتقد إزالة اسم هيرتسوغ من حديقة في دبلن وتصف القرار بمعاداة السامية

انتقد وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، سلطات إيرلندا بشدة بسبب قرار مجلس مدينة دبلن إزالة اسم حاييم هيرتسوغ، الرئيس السادس لإسرائيل، من إحدى أشهر حدائق المدينة في منطقة راثغار.

وأشار ساعر، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي X، إلى أن مدينة دبلن أصبحت “عاصمة عالمية لمعاداة السامية”، مؤكدًا أن القرار يعكس “هوس إيرلندا بمعاداة السامية وإسرائيل”.

وأوضح الوزير أن إزالة الاسم من الحديقة، التي سميت تكريمًا للرئيس هيرتسوغ الذي نشأ في دبلن وكان والده الحاخام الأكبر لإيرلندا، يمثل تصرفًا مثيرًا للاشمئزاز، مضيفًا أن القرار بإغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن قبل عام كان الأصح والأعدل.

وأشار موقع Ynet الإسرائيلي إلى أن ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون لتغيير اسم الحديقة إلى “حديقة فلسطين الحرة”، في خطوة تعكس استمرار التوترات بين إسرائيل وإيرلندا.

هذا وفي ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن بعد تصرفات وخطابات إيرلندية اعتُبرت معادية للسامية، وذلك عقب اعتراف السلطات الإيرلندية بدولة فلسطين وسحب السفير الإسرائيلي، كما انضمت إيرلندا إلى دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، ما زاد من توتر العلاقات بين البلدين.

آلاف الإسبان يحتجون في مدريد للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات فورية

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، طالبوا خلالها باستقالة الحكومة الحالية برئاسة بيدرو سانشيز وإجراء انتخابات برلمانية فورية، متهمين الحكومة بالفساد.

ونظم الاحتجاجات حزب الشعب المعارض اليميني، وتجمع المتظاهرون في ساحة معبد ديبود حاملين أعلام إسبانيا ولافتات تطالب بتغيير الحكومة.

وشارك في الفعالية عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم رئيس حزب الشعب ألبرتو نونييز فيخو، ورئيسة منطقة مجتمع مدريد المستقلة إيزابيل دياوز أيوسو، إضافة إلى رئيسي الحكومة السابقين خوسيه ماريا أثنار وماريانو راخوي.

وأفادت صحيفة “فانغوارديا” الإسبانية، نقلاً عن بيانات حزب الشعب، أن حوالي 80 ألف شخص شاركوا في المسيرة الاحتجاجية، معبرين عن غضبهم من ما وصفوه بالفساد المستشري في الحكومة الحالية.

الناخبون السويسريون يرفضون الخدمة الوطنية الإلزامية للنساء

صوت الناخبون في سويسرا اليوم الأحد ضد إلزام النساء بأداء الخدمة الوطنية في الجيش وفرق الحماية المدنية، أو أي أشكال أخرى مماثلة لما يؤديه الرجال.

وأظهرت النتائج الرسمية، رغم استمرار فرز الأصوات في بعض المناطق، أن أكثر من نصف الكانتونات السويسرية رفضت “مبادرة الخدمة المدنية” بهامش واضح، ما أدى إلى هزيمة المبادرة، حيث يشترط لتمريرها الحصول على أغلبية أصوات الناخبين والكانتونات معًا.

وفي سياق آخر، رفض الناخبون اقتراحًا بفرض ضريبة وطنية إضافية على التبرعات الفردية أو الميراث بقيمة تزيد على 50 مليون فرنك سويسري (ما يعادل نحو 62 مليون دولار)، كان الهدف من عائدها دعم جهود مواجهة تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.