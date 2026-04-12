العالم يراقب.. 3 ملفات تفصل الاتفاق بين إيران وأمريكا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين مطلعين على مجريات المفاوضات، تفاصيل دقيقة من جولة المحادثات التي جرت في إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق، وسط بقاء ثلاث قضايا رئيسية شكلت جوهر الخلاف بين الطرفين.

ووفقاً للمسؤولين، فإن الملفات العالقة تمثلت في إعادة فتح مضيق هرمز، ومصير نحو 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى مطالبة إيران بالإفراج عن ما يقارب 27 مليار دولار من العائدات النفطية المجمدة في الخارج.

وتشير المعطيات إلى أن ملف مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، شكّل نقطة خلاف محورية، إذ رفضت إيران التخلي عن نفوذها عليه، مؤكدة أنها لن تقدم على ذلك إلا ضمن اتفاق سلام نهائي شامل.

وفي الملف النووي، طالبت واشنطن، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بتسليم أو بيع كامل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بينما قدمت طهران اقتراحاً مضاداً لم ينجح في سد الفجوة بين الجانبين، ما أبقى الخلاف قائماً دون تسوية.

أما الملف الثالث فتمثل في الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، حيث أصرت طهران على الإفراج عن عائدات النفط المحتجزة، في حين لم يتم التوصل إلى صيغة اتفاق بشأن هذا الشرط.

وأفادت المصادر بأن رئيس الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف التقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي قاد الوفد الأمريكي، في اجتماع مباشر شهد مصافحة بين الطرفين، مع وصف أجواء المحادثات بأنها “ودية وهادئة”.

وانتهت المفاوضات التي استضافتها باكستان في إسلام آباد فجر الأحد دون اتفاق، رغم تسجيل تفاهمات محدودة حول بعض القضايا الفرعية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وأكد بقائي أنه جرى التوصل إلى تفاهمات جزئية، بينما استمرت الفجوات في الملفات الكبرى، مشيراً إلى أن الاتصالات والمشاورات ستتواصل بين إيران وباكستان وأطراف أخرى، في إطار محاولة إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً رغم تعثر الجولة الحالية.

وفي المقابل، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن لن تتنازل عن ما وصفها بالخطوط الحمراء، مؤكداً أن الكرة باتت في ملعب طهران، وأن المحادثات استمرت نحو 21 ساعة دون التوصل إلى اتفاق.

وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفد بلاده خاض “مفاوضات مكثفة” استمرت منذ صباح السبت، مع تبادل مستمر للرسائل والنصوص بين الجانبين، وبوساطة باكستانية، بهدف حماية الحقوق والمصالح الإيرانية.

وأضاف أن طهران لا تنسى ما وصفه بـ”تجارب سوء العهد والتجاوزات الأمريكية”، مؤكداً أن بلاده ستواصل استخدام كل الأدوات الدبلوماسية لحماية مصالحها الوطنية، وأن نجاح أي اتفاق مرهون بجدية الطرف الآخر وقبوله بحقوق إيران.

وأشار البيان إلى أن المباحثات شملت ملفات متعددة من بينها مضيق هرمز، الملف النووي، تعويضات الحرب، رفع العقوبات، وإنهاء ما وصفه بـ”العدوان على إيران والمنطقة”.

وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر إيرانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث بلغ عدد القتلى 258 امرأة و239 طفلاً، إلى جانب آلاف الجرحى، بينهم إصابات واسعة في طهران وخوزستان ولرستان وأصفهان وكرمانشاه وإيلام.

كما أوضحت المعطيات أن القطاع الصحي تعرض لخسائر بشرية، حيث قُتل 26 شخصاً من العاملين في المجال الصحي، إضافة إلى إصابات واسعة في صفوف فرق الطوارئ، في وقت تواصل فيه السلطات الإيرانية توثيق أعداد الضحايا في مختلف المناطق.