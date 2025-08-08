هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان الإمارات خلال يومين

رصدت الهيئة الجيولوجية السعودية مساء الخميس هزة أرضية بقوة 3.44 درجة على مقياس ريختر ضربت الإمارات بالقرب من منطقة البطحاء، وذلك عند الساعة 11:03 مساءً بتوقيت الإمارات.

وأكدت الهيئة أن مركز الزلزال داخل الأراضي الإماراتية، وأن قوته ضعيفة نسبياً ولا يتوقع أن تسبب أضراراً مادية أو بشرية، مع استمرار المراقبة والرصد الزلزالي في المنطقة.

وفي تطور لاحق، سجل المركز الوطني للأرصاد بالإمارات هزة أرضية ثانية اليوم الجمعة بقوة 3.5 درجة في مدينة السلع غرب البلاد. وأشار المركز إلى أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة دون أي تأثير ملموس.

يذكر أن محطات الرصد سجلت أيضاً هزة صغيرة بقوة 2.0 درجة في خورفكان الثلاثاء الماضي، شعر بها بعض السكان بشكل طفيف دون أضرار.

تأتي هذه الهزات ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في المنطقة، ويواصل المختصون متابعة الوضع للتأكد من استقراره.

مصر.. إصابة 11 سائحاً في حادث مروري مروع على طريق مرسى علم – القصير

وقع حادث مروري مروع شرق مصر بمحافظة البحر الأحمر، إثر تصادم ثلاث سيارات بينها حافلتا نقل سياحي (كوستر) وسيارة جيب سفاري على طريق مرسى علم – القصير. وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصاً من جنسيات متعددة.

تلقت شرطة البحر الأحمر إخطاراً بوقوع الحادث، حيث هرعت الجهات الأمنية والمرورية إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي القصير المركزي وبورتو غالب لتلقي العلاج.

وأوضح مصدر أمني أن المصابين ينتمون إلى جنسيات بولندية وألمانية، بالإضافة إلى 6 مصريين ومصابين مجهولي الهوية.

وشهد موقع الحادث تواجداً أمنياً مكثفاً لضمان سير التحقيقات وتنظيم حركة المرور.

مصرع 7 وإصابة 44 في حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بمصر

وقع تصادم مروع بين أتوبيس وسيارتين نقل متوقفتين بسبب عطل مفاجئ على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الكريمات، أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين.

وأوضحت وزارة النقل المصرية في بيان رسمي، أن الأتوبيس المتسبب في الحادث لا ينتمي لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، بل يخص شركة نقل خاصة أخرى، مشددة على أهمية تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالوزارة وشركاتها.

أضاف البيان: “نقدم خالص التعازي لأسر الضحايا، ونسأل الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين”.

وفاة طيار خلال هبوط اضطراري بمروحيته على بركان في كامتشاتكا الروسية

توفي طيار مروحية من نوع “روبينسون” بعد أن اضطر للهبوط على بركان كراشينينكوف في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، في حادث لم يصب فيه أي من الركاب بأذى.

وقال متحدث باسم إدارة المنطقة الشرقية للتحقيقات في حوادث النقل التابعة للجنة التحقيق الروسية لوكالة “تاس”: “تأكد لدينا وفاة الطيار، بينما الركاب بخير، ويتم تحديد عددهم بدقة”.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الطيار أصيب بنوبة قلبية أثناء الرحلة، ما استدعى هبوطًا اضطراريًا على البركان. تم تنظيم إسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أن حالته تدهورت سريعًا ولم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياته.

في سياق متصل، أعلنت الطوارئ الروسية أن مروحية “مي-8” تابعة لها قامت بإجلاء 6 سياح من منطقة بركان كراشينينكوف عقب الحادث.

يُذكر أن بركان كراشينينكوف بدأ في الثوران مطلع أغسطس الحالي بعد نحو 600 عام من الخمول، وصنف باللون البرتقالي تحذيرًا من خطر نشاطه على الطائرات منخفضة الارتفاع بسبب انبعاث الرماد البركاني.

كوريا الجنوبية تحكم على مواطنين تايوانيين بتهمة تصوير منشآت عسكرية أمريكية

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكماً بالسجن لمدة عام ونصف مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على مواطنين تايوانيين، بتهمة تصوير منشآت ومعدات عسكرية أمريكية حساسة داخل قاعدة جوية.

وصدر الحكم عن فرع بيونغتيك بمحكمة منطقة سوون، حيث اتُهم الرجلان، أحدهما في الأربعينيات والآخر في الستينيات من العمر، بانتهاك قوانين حماية القواعد والمرافق العسكرية في 22 يوليو الماضي.

المتهمان قاما بتصوير قاعدة أوسان الجوية في بيونغتيك، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب سيئول، خلال عرض جوي أقيم في 10 مايو، وأوضحا للشرطة أن تصويرهما جاء بدافع الفضول فقط.

وقال القاضي وو جيه تشون إن المتهمين دخلا القاعدة العسكرية دون إذن من قائد الوحدة المعنية وقاما بتصوير منشآتها، معتبراً أن طبيعة الجريمة سيئة، لكنه لم يجد دليلاً على نية كشف أسرار عسكرية.

حرائق الغابات تلتهم شمال لوس أنجلوس ووسط كاليفورنيا.. آلاف الإخلاءات وتهديد لمئات المنازل

اندلع حريق واسع في منطقة جبلية شمال لوس أنجلوس، انتشر بسرعة كبيرة مهددًا آلاف المنازل، ما دفع السلطات لإصدار أوامر إخلاء لآلاف السكان.

وبدأ حريق “كانيون” حوالي الساعة 1:30 ظهر الخميس، وامتد ليغطي أكثر من 2.3 ميل مربع خلال خمس ساعات فقط، وفق خدمات الطوارئ في مقاطعة فينتورا. الحريق لم يُحتوَ حتى مساء الخميس، مع استمرار انتشاره باتجاه الشرق تحت ظروف مناخية صعبة تجمع بين الحرارة الشديدة والجفاف.

ويقع الحريق جنوب بحيرة “بيرو” داخل غابة “لوس بادريس” الوطنية، وقريب من بحيرة “كاستايك” التي شهدت حريقًا مدمرًا في يناير الماضي أتى على حوالي 15 ميلاً مربعًا وأدى لإخلاء أكثر من 50 ألف شخص.

وفي مقاطعة لوس أنجلوس، صدرت أوامر إخلاء لما يقارب 4,200 شخص، بالإضافة إلى تحذيرات لإخلاء نحو 12,500 آخرين، مع تهديد نحو 1,400 مبنى. في فينتورا، تم إجلاء 56 شخصًا من المناطق الترفيهية المحيطة ببحيرة بيرو.

المتحدث باسم إدارة الإطفاء أندرو دود وصف الحريق بأنه “وضع شديد الديناميكية” ناتج عن عدة عوامل تشمل الطقس الحار والجاف، التضاريس الوعرة، ووفرة المواد النباتية القابلة للاشتعال. حوالي 250 رجل إطفاء يعملون بمساندة مروحيات وطائرات متخصصة.

من جهتها، دعت مشرفة مقاطعة لوس أنجلوس كاثرين بارغر السكان إلى الالتزام الفوري بأوامر الإخلاء، محذرة من سرعة انتشار النار بسبب الظروف الجوية الخطرة.

في وسط كاليفورنيا، تواجه المنطقة حريقًا هائلًا آخر هو الأكبر هذا العام، حريق “جيفورد”، الذي امتد ليغطي 154 ميلًا مربعًا بنسبة احتواء لا تتجاوز 15%، بدأ الحريق من اندماج أربعة حرائق أصغر وأدى إلى إغلاق الطريق السريع 166 قرب سانتا ماريا، مع إصابة أربعة أشخاص على الأقل، ولا تزال الأسباب قيد التحقيق.

وتتوقع السلطات استمرار خطر حرائق الغابات خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب موجة حر شديدة مستمرة، مع تأكيد إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا على أن التهديد في الجنوب ناتج عن الجفاف، كثافة الأعشاب الجافة، وتراجع الرطوبة الساحلية.