العامة للكهرباء: ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء لاتزال مستمرة ومتواصلة

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، بأن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء لاتزال مستمرة ومتواصلة.

وأعلنت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن سرقة مجموعة من اللصوص أسلاكاً من النحاس تقدر بمسافة 500 متر من خط النقل من 30 التصنيع بدائرة توزيع المرقب الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية نحو 50 محول وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين.

كما تم أيضاً سرقة أسلاك ضغط عالي تفريعة من خط النقل تفريعة سعد الفاندي مسافة 300 متر مما سبب ذلك في فقد التغدية عن أحد المحولات الذي يغذي في جزء من منازل المواطنين.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أفادت شركة الكهرباء، بقيام مجموعة من اللصوص الذين وصفتهم بـ”المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم” بالاعتداء على خط اللوغانة من 30 الجمال بمنطقة الجفارة وسرقة أسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 3700 متر، مما تسبب ذلك في فقد التغذية نحو 70 محول وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء، بأنها ناشدت عديد المرات كافة الحهات الاعتبارية بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى زيادة معاناة المواطن ويهدد شبكة التوزيع بالانهيار، بحسب الشركة.

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