العامة للكهرباء: ظاهرة سرقة الأسلاك لاتزال تُرهق الشركة

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، بأن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء، لاتزال تُرهق كاهل الشركة.

وأوضحت الشركة، أن هذه الظاهرة تتسبب بضعف في أداء شبكة التوزيع بالإضافة إلى الأعباء المادية التي تتكبدها الشركة في إعادة ترجيع هذه الأسلاك إلى الخدمة.

وأشارت إلى أنه في مشهد متكرر لهذه الظاهرة قام عدد من اللصوص المجرمين بالاعتداء على خط الهناشير من تفريعة المعادنة وسرقة أسلاك مسافة 1650 متر مما تسبب في فصل التغذية على نحو 8 محولات بدائرة توزيع السواني.

كما تم الاعتداء على خط الجمرك من 30 النهر وسرقة أسلاك مسافة 1100 متر مما تسبب في فصل التغذية على نحو 70 محول بدائرة توزيع قصر بن غشير، وانقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المنطقة.

ودعت شركة الكهرباء كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تُهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

كما دعت الشركة المواطنين إلى لعب دور إيجابي من خلال رفض هذه الأعمال غير المسؤولة والإبلاغ عنها للحفاظ على الشبكة العامة ومكوناتها كل في مناطق سكناه لأنها تقدم خدمة عامة يستفيد منها كل أبناء الشعب الليبي، بحسب بيان الشركة.