العاملون بكهرباء مصراتة يتهمون رئيس الشركة بإعلان الحرب على المدينة

اتهم العاملون بالشركة العامة للكهرباء في مصراتة رئيس مجلس إدارة الشركة بإعلان الحرب على المدينة وسلبها كافة مخصصاتها المشروعة.



وأعرب العاملون بالشركة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه عقب وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، عن استغرابهم ما وصفوه بالحصار الذي يفرضه رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على مدينة مصراتة.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة ومنذ استلامه مهامه أوقف بشكل كامل صرف جميع أنواع المواد المختلفة والمستعملة في تطوير العمل بالشركة رغم الحاجة لها، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالشبكة، رغم صرف الميزانيات الضخمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية على الشركة والدعم اللامحدود في سبيل عودة الحياة للكهرباء.

كما أوقف رئيس الشركة، بحسب البيان، عمليات التطوير وتقديم الخدمات للمواطنين، وأدى إلى خلق المختنقات التي أدت للوصول بالشبكة إلى حافة الانهيار.

ولفت العاملون في بيانهم إلى قيام رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بإصدار تعليماته بنقل المحول (220 ك ف) المورد لصالح مدينة مصراتة لتركيبه بمنطقة الدافنية إلى مدينة طرابلس، رغم حاجة المدينة العاجلة للمحول.

وطالب العاملون بشركة الكهرباء مصراتة من حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في:

إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل فورا

إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى التحقيق والمساءلة القانونية

تشكيل لجنة تسييرية من بين أبناء الشركة المتخصصين تتولى سير أعمال الشركة العامة للكهرباء إلى حين تشكيل مجلس جديد لإدارة الشركة