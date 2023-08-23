العاهل الأردني يبحث مع رئيس الأركان الأمريكي التعاون في المجالات الدفاعية

بحث عاهل الأردن عبد الله الثاني، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك ميلي، الأربعاء، التعاون في المجالات الدفاعية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال المسؤول الأمريكي بالعاصمة عمان، في إطار زيارة غير معلنة يجريها الأخير إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الوكالات الإعلامية نسخة منه.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع، كما تناولا الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وبينما لم يحدد البيان الأردني موعد وصول ميلي إلى المملكة، أو مدة زيارته لها، إلا أنّ ميلي وصل إلى الأردن قادما من إسرائيل.حيث التقى، أمس، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، في تل أبيب.