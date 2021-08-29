العاهل الأردني يُؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وتناولت المقابلة التي حضرها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبينن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الملك عبد الله الثاني، تأكيده وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتُحقق طموحات شعبها الشقيق، وفق قوله.

ويُجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية، زيارة رسمية إلى الأردن، لبحث عدد من الملفات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب ما أفادت منصة “حكومتنا”.