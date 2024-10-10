العثور على أسلحة وذخائر في محطة كهرباء بالواقعة

عثرت الفرق التابعة للشركة العامة للكهرباء على قنبلة يدوية وأسلحة وذخائر داخل محطة كهرباء بن غشير في الواقعة.

وذكرت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية”فيسبوك” :” عثرت الفرق التابعة للشركة العامة للكهرباء على حقيبة بها قنبلة يدوية و ذخائر داخل محطة كهرباء 11 KV، أسفل أحد عمارات باب بن غشير.”

وأضافت الشركة أنه: ” تم على الفور إبلاغ الشرطة الكهربائية في منطقة الواقعة، حيث قامت باتخاذ الإجراءات الضبطية بإزالتها والبدء رفقة الجهات الأمنية لمعرفة كيفية وصولها للمحطة والمسؤولين عنها”.



هذا ودوّنت فرق الشركة وجود القنبلة وما قد يترتب عليها من أعمال تخريبية تطال مكونات الشبكة الكهربائية، محذرةً من الاقتراب من المحطات لما قد يسببه أي عبث بها من أضرار عارمة تخيّم على المنطقة التي تغذيها المحطة بالتيار الكهربائي بشكل خاص، واستقرار الشبكة العامة بشكل عام.