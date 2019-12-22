العثور على جثة مقيم عربي مقتولا في مسجد بمكة المكرمة

قالت وسائل إعلام سعودية، السبت، إن شرطة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)، عثرت على جثة مقيم عربي مقتولا، في أحد المساجد.

وبحسب ما نقلت صحيقة “سبق” عن مصادر في الشرطة، فإن جثة المقيم وجد عليها آثار دماء في منطقة الوجه، وذلك داخل أسوار مسجد في منطقة الحسينية بمكة.

ولم توضح الشرطة تفاصيل أكثر عن الحادثة، أو جنسية المقيم.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من عثور مواطن في مكة أيضا، على جثة وافد إثيوبي، مقتولا بطعنة في منطقة الرقبة داخل مزرعة خاصة.

ويتواجد في مكة المكرمة جالية إثيوبية كبيرة، نسبة منهم يقيمون بشكل غير نظامي، ما يزيد من احتمالية تورطهم في جرائم، بحسب صحف سعودي