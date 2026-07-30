العثور على جثمان «غريق مسلاتة» بعد جهود إنقاذ مكثفة

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل العثور على جثمان الشاب إبراهيم علي نبرة، البالغ من العمر 20 عامًا، من مدينة مسلاتة، بعد عمليات بحث وتمشيط بحرية وشاطئية استمرت لأكثر من خمسة أيام متواصلة عقب فقدانه غرقًا.

وقالت الإدارة العامة لأمن السواحل، في بيانٍ لها، إن وحدة الإنقاذ والطوارئ التابعة للإدارة، بالتعاون مع فرع تاجوراء ووحدة الإنقاذ التابعة لهيئة السلامة الوطنية في القره بوللي، تمكنت من العثور على جثمان الفقيد، الأربعاء 29 يوليو، على شاطئ منطقة سيدي بنور.

وأوضحت الإدارة أن عمليات البحث جاءت تنفيذًا لتوجيهات مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير سليمان بالنور، بشأن تكثيف الدوريات البحرية والشاطئية، وتعزيز جهود الاستجابة للبلاغات، بما يضمن رفع مستوى السلامة وحماية المواطنين.

وأضافت أن فرق الإنقاذ نفذت عمليات تمشيط مكثفة ومتواصلة خلال الأيام الماضية، قبل الوصول إلى موقع العثور على الجثمان، الذي جرى تسليمه أصولًا إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدمت الإدارة العامة لأمن السواحل، باسم كافة منتسبيها، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد وأهله في مدينة مسلاتة، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكدت الإدارة استمرار جهودها في تنفيذ مهام الإنقاذ والاستجابة للحوادث البحرية، عبر تعزيز الدوريات والمتابعة الميدانية على الشواطئ، خاصةً خلال موسم ارتفاع أعداد مرتادي البحر.

هذا وتشهد الشواطئ الليبية خلال فصل الصيف ارتفاعًا في أعداد المصطافين، ما يدفع الجهات الأمنية والفرق المختصة إلى تكثيف دوريات المراقبة وعمليات الإنقاذ للتعامل مع حالات الغرق والطوارئ البحرية، إلى جانب نشر التوعية بإجراءات السلامة أثناء السباحة.