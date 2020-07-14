العثور على سفير قبرص لدى رومانيا ميتاً في شقته

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 14 يوليو 2020 - 12:00 | آخر تحديث: 14 يوليو 2020 - 12:01 نُشر: الثلاثاء، 14 يوليو 2020 - 12:00
دولي
BBC
السفي كان يعاني من امراض القلب

أعلنت الشرطة الرومانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على سفير قبرص لدى بوخارست ميتا في شقته.

وأفادت وكالة ألأنباء الرومانية “Mediafax”، نقلا عن مصادر في الشرطة، بحسب موقع روسيا اليوم، أن السفير توفي ليل السبت على الأحد.

وأكدت الوكالة: أن الشرطة فتح تحقيق لتحديد سبب وفاته.

ووفقا للبيانات الأولية، كان السفير القبرصي يعاني من مشاكل في القلب، ومن المنتظر الإعلان عن السبب الحقيقي لوفاته بعد تشريح جثته.

ويشار إلي أن وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس توجه إلى بروكسل، اليوم الاثنين، للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد للمرة الأولى منذ فبراير، بحضور فعلي للوزراء.

آخر تحديث: 14 يوليو 2020 - 12:01
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