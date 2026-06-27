العجيلات.. مقتل عنصر أمني في هجوم مسلح

في حادثة أمنية جديدة أثارت حالة من القلق في مدينة العجيلات غرب ليبيا، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل أيمن اللافي، أحد عناصر جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة الغربية، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

وبحسب المصادر ذاتها، وقع الهجوم بشكل مباغت في إحدى مناطق المدينة، حيث أقدمت المجموعة المسلحة على فتح النار بشكل مباشر على اللافي، قبل أن تلوذ بالفرار السريع من موقع الحادث، تاركة خلفها مشهداً أمنياً مضطرباً وغموضاً واسعاً حول طبيعة العملية والجهة التي تقف وراءها.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الاستهداف جاء في توقيت غير متوقع ودون أي إنذار مسبق، ما يزيد من حساسية الحادثة، خصوصاً أن الضحية ينتمي إلى جهاز أمني يتولى مهام تتعلق بمكافحة التهديدات الأمنية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت العملية تحمل رسائل موجهة أو ترتبط بصراعات أمنية قائمة في المنطقة.

وتعيش مدينة العجيلات ومحيطها حالة من الترقب بعد هذه الواقعة، في ظل تكرار حوادث الاستهداف المسلح في عدد من مناطق غرب ليبيا، ما يعكس استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بوجود مجموعات مسلحة خارج الأطر الرسمية وصعوبة فرض السيطرة الأمنية الكاملة.

كما باشرت الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادثة وجمع المعلومات الأولية من موقع الاستهداف، في إطار محاولة تحديد هوية المنفذين والدوافع المحتملة، وسط تكتم رسمي وترقب شعبي لنتائج التحقيقات.

وتأتي هذه الحادثة ضمن مشهد أمني معقد تشهده بعض مناطق غرب ليبيا، حيث تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية مع نشاط مجموعات مسلحة غير واضحة الانتماء، الأمر الذي يضاعف من مستوى المخاطر التي تواجه العناصر الأمنية أثناء أداء مهامها اليومية.