العدل والشؤون الاجتماعية تبحثان دور المرأة في المصالحة الوطنية

التقت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، بمقر الوزارة في طرابلس، وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء ابوبكر الكيلاني.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن اللقاء يأتي في إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وتناول اللقاء العديد من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تفعيل دور المرأة في ملف المصالحة الوطنية، وأيضا مناقشة ملف قضايا الأحوال الشخصية لارتباطه بالقانون الخاص بمنحة الزوجة والأولاد، إلى جانب استعراض بعض القضايا المرتبطة بالمرأة والطفل, ومنها نساء السجون والبيت الاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين تُحدد الأطر العامة للتعاون بين الطرفين.