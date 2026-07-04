العراق.. إحالة «محمد شياع السوداني» وعدد من وزرائه إلى التقاعد

أصدر الرئيس العراقي نزار آميدي مرسوماً جمهورياً يقضي بإحالة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وعدد من أعضاء حكومته إلى التقاعد، في خطوة جاءت استناداً إلى عرضٍ قدمه رئيس مجلس الوزراء الحالي، وفق ما ورد في المرسوم الجمهوري.

وبحسب المرسوم الجمهوري رقم (24)، شملت قرارات الإحالة إلى التقاعد رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء الحكومة السابقة، بينهم نواب رئيس الوزراء، ووزراء النفط، والمالية، والداخلية، والصحة، والصناعة، والتجارة، والموارد المائية، والثقافة، والعمل، والبيئة، والإعمار.

واستثنى المرسوم الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم في التشكيلة الحكومية الحالية، وفي مقدمتهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني، اللذان يواصلان أداء مهامهما ضمن الحكومة الحالية.

ويأتي إصدار المرسوم في إطار الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بانتقال السلطة بين الحكومات، والتي تتضمن تسوية الأوضاع الوظيفية للمسؤولين الذين غادروا مناصبهم التنفيذية، وفقاً للتشريعات النافذة.

ولم يتضمن المرسوم أي تفاصيل إضافية بشأن آثار القرار أو الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالمحالين إلى التقاعد، كما لم تصدر تعليقات رسمية من رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني أو أعضاء حكومته المشمولين بالقرار حتى الآن.

هذا وتُعد المراسيم الجمهورية الخاصة بإحالة المسؤولين إلى التقاعد من الإجراءات الإدارية التي تُتخذ بعد انتهاء شغل المناصب التنفيذية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في العراق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بتغيير الحكومات وتنظيم الوضع الوظيفي لكبار المسؤولين السابقين.