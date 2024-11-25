العراق.. إحباط محاولة بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار

أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس الأحد بإحباط بيع طفلة من قبل والدتها في بغداد.

وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، إحباط جريمة بيع طفلة في منطقة الكرادة ببغداد. وذكرت في بيان لوزارة الداخلية أنه “في عملية نوعية تأتي ضمن جهود قوات الشرطة الاتحادية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى بالتعاون مع مفرزة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، من القبض على (5) نساء في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد “.

وأضافت، ان “ذلك جاء بعد رصد تحركاتهن بناءً على معلومات أمنية دقيقة أكدت محاولتهن لبيع طفل حديث الولادة يبلغ من العمر سبعة أيام مقابل (80 ألف دولار أمريكي) “، مؤكدة أنه ” تم إحالة المتهمات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة .”