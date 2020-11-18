العراق.. اتفاق مع واشنطن على انسحاب 500 جندي أمريكي من البلاد

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، توصل بغداد وواشنطن إلى اتفاق على انسحاب 500 جندي أمريكي من العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بغداد، غداة تلقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لبحث مستقبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في العراق.

وأوضح فؤاد حسين أن اتفاق انسحاب 500 جندي أمريكي، جاء بعد مشاورات بين الكاظمي وبومبيو، “لي”.

وأضاف: “بهذا الاتفاق دخل العراق المرحلة الرابعة والنهائية بشأن انسحاب القوات الأمريكية”، مؤكدا أن باقي القوات الأمريكية المتواجدة في العراق غير قتالية.

وتابع: “الحكومة العراقية ستبقى مستمرة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، لا سيما في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية”.

هذا وبحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأفاد مكتب الكاظمي، في بيان، بأن رئيس الوزراء العراقي تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو “جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة”.

وأضاف البيان أن المحادثات الهاتفية تناولت “تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”، كما تطرق الجانبان إلى “مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب”.

وأصبح وجود القوات الأمريكية الناشطة في العراق ضمن التحالف الدولي ضد “داعش” قضية كبيرة بعد مقتل قائد “فيلق القدس” للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بغارة بطائرة بدون طيار في بغداد يوم 3 يناير 2020.

وبعد ذلك بأيام وافق البرلمان العراقي على مشروع قرار موجه للحكومة بإنهاء العمليات التي تتولاها قوات أجنبية على أرض العراق، ولكن القرار لم يطبق بعد.

وفي 5 يناير الماضي، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، بعد 3 أيام من مقتل قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

واتهمت الولايات المتحدة الفصائل العراقية المدعومة من إيران بتصعيد الهجمات الصاروخية على القواعد التي توجد بها القوات الأمريكية.

وسبق أن جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه الكاظمي في أغسطس 2020، وعده بسحب قوات الولايات المتحدة المتواجدة في العراق.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل يوم 15 يناير المقبل.

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد جعل إنهاء الحرب في أفغانستان بندا مهما في حملته الانتخابية، قائلا على تويتر في أكتوبر الماضي، إن القوات يمكن أن تكون خارج أفغانستان بحلول عيد الميلاد، لكن مسؤولين مثل مستشاره للأمن القومي، قالوا إنهم يعملون لإتمام الانسحاب في الموعد المتفق عليه وهو مايو.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 أغسطس الماضي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.