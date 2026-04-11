العراق.. البرلمان ينتخب «نزار آميدي» رئيسًا للجمهورية

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، انتخاب مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي رئيسًا لجمهورية العراق، خلفًا للرئيس السابق عبد اللطيف رشيد، وفق ما أفادت به مصادر برلمانية ووسائل إعلام عراقية.

وجاء الإعلان خلال جلسة التصويت التي عقدها البرلمان العراقي، بحسب ما نقلته وكالة إرم نيوز، في إطار جلسة خُصصت لاختيار رئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب العراقي قد بدأ جلسة التصويت في وقت سابق من اليوم، حيث فشل في حسم المنصب خلال الجولة الأولى، لعدم حصول أي من المرشحين الأربعة على ثلثي الأصوات المطلوبة.

وانتقل المجلس لاحقًا إلى جولة ثانية من التصويت، اقتصرت على نزار آميدي والمرشح المستقل مثنى أمين نادر، بعد تصدرهما النتائج الأولية، فيما جرى استبعاد مرشحين هما فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعبدالله العلياوي وهو مرشح مستقل.

وأوضحت وكالة شفق نيوز أن نزار آميدي حصل على 227 صوتًا، ليُعلن فوزه بالمنصب، ويصبح الرئيس السادس لجمهورية العراق منذ عام 2003، بعد سقوط نظام البعث.

وشهدت جلسة التصويت متابعة إعلامية واسعة، حيث اعتمدت وسائل إعلام عراقية ودولية على تغطية مباشرة لمجريات الجلسة داخل مجلس النواب العراقي.

ويأتي انتخاب رئيس جديد للعراق في إطار الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بتشكيل مؤسسات الدولة، وسط ترقب سياسي واسع لمراحل ما بعد اختيار رئيس الجمهورية.