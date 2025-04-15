العراق.. تسجيل مئات حالات الاختناق بسبب العواصف الترابية (فيديو)

استقبلت مستشفيات محافظات النجف والديوانية والبصرة في العراق أكثر من 750 حالة اختناق جراء العواصف الترابية.

وقال مدير إعلام دائرة صحة النجف ماهر العبودي إن: “التحول المناخي الناجم عن العاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة، استدعى استنفارا تاما لجميع الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وكافة الكوادر المساندة، إلى جانب تهيئة شعبة الإسعاف الفوري للتعامل مع الحالات الحرجة من الاختناق، لضمان سرعة إسعافها”.

وأضاف العبودي أن “الدائرة وفرت أيضا قناني الأوكسجين والعلاجات الخاصة بأمراض الربو والحساسية”، مبينا أن “الحالات الواصلة حتى الآن تحت السيطرة”.

وأكد أن “دائرة صحة النجف متواجدة في جميع المؤسسات الصحية، وشُعب الطوارئ في حالة استنفار كامل”، مشيرا إلى أنه “حتى الآن، تم استقبال أكثر من 250 حالة اختناق”.

وقال مدير إعلام دائرة صحة الديوانية عمار الكناني إن “محافظة الديوانية سجلت 342 حالة اختناق بمختلف الأعمار من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظة”.

وأضاف الكناني أن “مدير عام الدائرة عامر الخزاعي، وجه باستنفار تام لكافة الملاكات الصحية في المراكز الصحية ضمن الأقضية والنواحي، مع التأكيد على توفير أجهزة البخاخ والأوكسجين وأدوية البنتولين والهيدروكورتيزون والديكساميثازون”.

وأكدت أن “التوجيهات شملت أيضا ضمان تواجد الأطباء والكوادر الصحية بشكل مستمر، فضلاً عن تهيئة سيارات الإسعاف لنقل المصابين بحالات الاختناق بشكل عاجل إلى المؤسسات الصحية”.

وأكد مدير عام دائرة صحة البصرة خالد سلامة للوكالة الرسمية أن “الدائرة استنفرت كوادرها منذ ساعات جراء العاصفة الترابية واستقبلت 158 حالة حتى الآن وتم تقديم الرعاية اللازمة”.

وبحسب قناة “السومرية”، قال مدير مرور المحافظة العميد وسام الكعبي إنه “في ظل الظروف الجوية القاسية التي تمر بها المحافظة من عاصفة ترابية، ندعو كافة السائقين الى التروي في قيادة المركبات واستخدام اللافتة الرباعية الضوء”.

وشدد على “ضرورة السير ببطء وتجنب السرعة الشديد وعدم السير بعكس الاتجاه”، لافتا الى “أهمية القيادة بحذر في هذه الأجواء”، وأكد على “أهمية تجنب الاعمدة والأشجار وعدم التوقف قربها”.

وقالت دائرة صحة ذي قار، إنه “على المواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك بسبب العواصف الترابية التي تشهدها المحافظة حالياً، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، خصوصاً كبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض التنفسية المزمنة”.

واعد || عاصفة ترابية تضرب محافظة #ميسان جنوبي #العراق.



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چومه احجار ولا هل جار

لمحصلينه منه لو ارهاب لو ترب

عاصفه ترابيه قادمه من حدود السعوديه #العراق pic.twitter.com/PMTS8eEjOR — عبدالله ابراهيم 🇮🇶 (@BdallhTarsh) April 14, 2025

Severe Dust storm un #Iraq , Diwaniyah City



عاصفة ترابية فى مدينة الديوانية وسط العراق قبل غروب شمس اليوم



#duststorm #Jin_Echo pic.twitter.com/FkcA1iNHl3 — Hazem Rabie (@hr_eventhunter) April 14, 2025

#عاجل #عاصفة_ترابية

الغبار المتطاير والاعاصير التي انتهشت جنوب العراق ماهي الا اثر الضربة الكهرو مغناطيسية التي دمرت بها امريكا المفاعل النووي الايراني pic.twitter.com/sa4JX9cFUM — مجتبى (@Py6gEhsUbNfNtkZ) April 14, 2025

عاصفة ترابية تضرب #الكويت و #العراق و اضطرت الدولتين لإيقاف المجال الجوي لبضع ساعات pic.twitter.com/VK1HoAZEBm — LABNAN (@ATRAKTCHI) April 14, 2025

عاصفة ترابية قوية تضرب عدة محافظات عراقية وتتجه نحو العاصمة #بغداد#العراق #قناة_الاولى_العراقية

تابعونا عبر التردد التالي | نايل سات 10971-أفقي pic.twitter.com/4AopefCXbi — قناة الاولى العراقية (@AlawlaTv) April 14, 2025