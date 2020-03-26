عربي ودولي

العراق.. تسجيل 36 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 مارس 2020 - 17:01
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عربي ودولي
تسجيل 16 حالة شفاء تام في بغداد والديوانية وبابل والنجف. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 36 إصابة، و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في العراق.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها في بيان، إن “الإصابات كانت في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء والنجف وواسط والسليمانية وكركوك وذي قار”.

وأوضحت الوزارة أن “الوفيات سُجِلت في بغداد وكربلاء والمثنى وبابل”.

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وأشارت إلى تسجيل 16 حالة شفاء تام في بغداد والديوانية وبابل والنجف.

وأعلنت وزارة الصحة أن “المجموع الكلي للإصابات في العراق وصل إلى 382 حالة، ومجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 105، فيما توفي 36 شخصا بالفيروس”.

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