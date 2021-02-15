العراق: ظهور سلالة كورونا الجديدة في البلاد

وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أعلن اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن “الوزارة وفرت جميع الإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا الجديدة”.

وأضاف: “ندعو المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة، وتسجيل حالات لدى بعض الأطفال”.

وأشار إلى انتشار الفرق الصحية في شوارع بغداد والمحافظات اعتباراً من يوم غد لفرض الغرامات على المخالفين، مطمئناً بشأن اتخاذ الوزارة كل ما يلزم للسيطرة على الوباء. وفقا لما ذكرت صحيفة “روودا” العراقية.

وحول طبيعة السلالة الجديدة، لفت إلى اتباع ذات التشخيص والبروتوكول العلاجي المعمول به الآن للفيروس.

وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة مساء أمس، فإن عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا في العراق بلغ 643852 حالة بينها 607059 شفاء و13179 وفاة.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة جديدة أمس أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والمعروف باسم B.1.1.7.، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، أكثر قابلية للانتقال بنسبة 30 إلى 70% من السلالة القديمة للفيروس، كما أنها أكثر فتكا بسبب ارتفاع عدد الأشخاص الذين يصابون به، وقدر العلماء مؤخراً أن السلالة الجديدة انتشرت في 82 دولة على الأقل، ويتم نقلها بنسبة 35 إلى 45% بسهولة أكبر من المتغيرات الأخرى.

ويوم السبت، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، مجموعة من القرارات للحد من انتشار كورونا في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومنها فرض حظر التجوال الشامل لـ3 أيام في الأسبوع والحظ الجزئي لبقية الأيام مع استثناء بعض الفئات، حيث بحث الاجتماع مستجدات جائحة كورونا في البلاد، في ظل تزايد عدد الاصابات فضلاً عن مناقشة اهم الاجراءات التي يمكن من خلالها احتواء الفيروس والحد من انتشاره.

ومن ضمن القرارات أيضاً عدم السماح بوجود اكثر من (4) أشخاص داخل سيارات الصالون بضمنهم السائق ووجوب فتح نوافذ السيارة، وإغلاق مراكز التجميل والمساج والأماكن الترفيهية والمتنزهات ودور السينما والقاعات الرياضية لمدة أسبوعين إلى جانب غلق المطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل.

كما يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونياً بدءًا من 18/2/2021 ولغاية 4/3/2021 قابلة للتمديد حسب الموقف الوبائي، ويستثنى من ذلك المراحل النهائية لطلبة كليات الطب البشري.