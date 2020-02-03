العراق.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيرة البلجيكي

وزير الخارجية الحكيم: أكدنا على احترام سيادة العراق. [إنترنت]

قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، الاثنين، انه بحث مع نظيره البلجيكي العلاقات الثنائية وموضوع الجالية العراقية في بلجيكا.

وأضاف الحكيم في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع وزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت، انه “تم بحث العلاقات الثنائية وموضوع الجالية العراقية في بلجيكا، كما اكدنا على احترام سيادة العراق”.

وأشار “ناقشنا التطورات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وبحثنا تطورات القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى “أننا اكدنا على بيان الجامعة العربية بشأن قضية صفقة القرن”.

واكد أن “وفد من وزراء الخارجية في الجامعة العربية برئاسة محمود عباس سيزور مجلس الأمن لطرح موضوع القضية الفلسطينية”.

ووصل وزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية.