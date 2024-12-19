العراق والسعودية يتفقان على التنسيق بشأن سوريا

اجتمع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في المخيم الشتوي بمدينة العلا.

واتفق العراق والسعودية “على تنسيق خطواتهما تجاه سوريا وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة بالكامل”.

وجرى خلال اللقاء “بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة”، حيث أكد السوداني، “حرص العراق على وحدة الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، واحترام الإرادة الحرة للسوريين، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد”.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قال السوداني، إنه مستعد “للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة، من أجل إرساء الأمن والاستقرار، وإبعاد المنطقة عن خطر الصراعات والحروب”.