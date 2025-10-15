العراق وتركيا يبحثان تعزيز أمن الحدود

عقدت وزارة الخارجية العراقية، اجتماعًا مع اللجنة الأمنية لمجموعة التخطيط المشترك مع تركيا، لبحث سبل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتنسيق الجهود المشتركة لتعزيز أمن الحدود العراقية – التركية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الاجتماع ترأسه وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والفنية ذات الصلة، في إطار أعمال اللجنة الدائمة المشتركة للأمن (العراقية – التركية) المنبثقة عن الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة لعام 2024.

وبحسب بيان الوزارة، تناول الاجتماع آليات التعاون الأمني والفني المشترك، وسبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتوحيد الجهود بين المؤسسات العراقية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود وتطوير التعاون الفني مع الجانب التركي.

وأكد السفير محمد حسين بحر العلوم خلال الاجتماع حرص العراق على تفعيل مسارات العمل المشترك بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار عبر التنسيق المستمر وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والفنية.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تكثف فيه بغداد وأنقرة التنسيق الأمني للحد من التحديات الحدودية ومكافحة التنظيمات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية بين البلدين.