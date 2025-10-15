العراق يعلن تفشي «إنفلونزا الطيور» شمال البلاد

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أن العراق أبلغ عن تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور (H5N1) بين الدواجن في شمال البلاد.

وأوضحت المنظمة، ومقرها باريس، نقلاً عن تقرير صادر عن السلطات العراقية، أن التفشي رُصد في بلدة بعشيقة، وأدى إلى نفوق نحو 12 ألف طائر من الأسراب المصابة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تفشي السلالة ذاتها في إيران، ما دفع وزارة الزراعة العراقية إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، شملت حظر استيراد جميع أنواع الدواجن والطيور (الحية والمجمدة)، إضافة إلى البيض وطيور الزينة والطيور الجارحة ومنتجات الدواجن الأخرى، تحسبًا لانتقال العدوى.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن فرق الرصد والتحري البيطري كثّفت نشاطها في جميع المحافظات لمتابعة أي حالات اشتباه، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية لضمان السيطرة على المرض ومنع انتشاره.

وإنفلونزا الطيور، المعروفة أيضًا بفيروس H5N1، هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الطيور وخاصة الدواجن مثل الدجاج والبط والديك الرومي. ينتقل الفيروس بسهولة بين الطيور عن طريق الإفرازات التنفسية، فضلاً عن ملامسة فضلات الطيور أو البيئات الملوثة.

وتسبب هذه السلالة من الإنفلونزا نفوقًا واسع النطاق بين الطيور بسبب شدة العدوى، ما يؤثر بشكل كبير على قطاع تربية الدواجن والاقتصاد الزراعي في المناطق المتضررة.

وعلى الرغم من أن العدوى في البشر نادرة، إلا أن فيروس H5N1 قد يصيب الإنسان في حالات محدودة عند التعرض المباشر للطيور المصابة أو ملامسة بيئات ملوثة، مما قد يؤدي إلى أمراض تنفسية خطيرة أو حتى الوفاة في بعض الحالات.