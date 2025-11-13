العراق يختار نوابّه.. «الإعمار والتنمية» يتصدر البرلمان بنسبة 56%

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن انتخابات مجلس النواب لعام 2025 جرت بانسيابية عالية، مؤكدة أن عمليات العد والفرز مطابقة للنظام الإلكتروني بنسبة 100%، وأن العمل كان حياديًا ومهنيًا ووقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة 56.11%، ونسبة المشاركة في التصويت الخاص لعناصر القوات العسكرية والنازحين أكثر من 82%.

وأوضحت المفوضية أن المركز الأول في محافظة بغداد احتله ائتلاف “الإعمار والتنمية” بـ411 ألفًا و26 صوتًا، وحل حزب “تقدم” ثانيًا بـ284.109 أصوات، فيما جاء “دولة القانون” ثالثًا، بينما تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج في محافظة نينوى بحصوله على 189.120 صوتًا، يليه “تقدم” و”الإعمار والتنمية”، كما جاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أولًا في أربيل بـ369.118 صوتًا، والاتحاد الوطني الكردستاني ثانيًا بـ97.301 صوت.

وأكد رئيس الوزراء العراقي ورئيس ائتلاف “الإعمار والتنمية”، محمد شياع السوداني، أن الشعب العراقي خطا خطوة أخرى نحو حماية نظامه الدستوري الديمقراطي، مشيدًا بالمشاركة الواعية والمسؤولة للمواطنين، ومؤكدًا أن ائتلافه جاء في المرتبة الأولى.

وأضاف أن حرص الحكومة على إحداث فرق على أرض الواقع وتحقيق تطلعات المواطنين قد حصد ثماره من خلال هذه المشاركة، مشكرًا أبناء الشعب لمؤازرتهم مسيرة العمل والبناء والإنجاز.

وكانت المفوضية أوضحت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773 ناخبًا، موزعين على 8,703 مراكز اقتراع و39,285 محطة في عموم البلاد، فيما جرت عملية الاقتراع الخاص لعناصر القوات العسكرية والنازحين يوم الأحد الماضي ضمن الانتخابات التشريعية.

وتعد هذه الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ 2003، وستحدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبلة.

القضاء العراقي يدعو الأحزاب الفائزة للإسراع بحوارات تشكيل الحكومة الجديدة

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات إلى الإسراع بإجراء التفاهمات اللازمة لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية، مع تقديم التهاني للأحزاب والتحالفات الفائزة وتمنيات النجاح في مهامها المقبلة.

وبحسب المصادر القضائية، ستقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد المصادقة النهائية على النتائج بدعوة البرلمان العراقي الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً، يعقبها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 30 يوماً، قبل تكليف الكتلة الأكبر بترشيح رئيس الحكومة وتقديم كابينتها الوزارية خلال 30 يوماً إضافية، ضمن المدد الدستورية التي تستمر لأربعة أشهر، مع إمكانية اختصارها.

وأشار أكاديميون عراقيون إلى أن البرلمان الجديد لن يعقد جلسته قبل 9 يناير 2026، تاريخ انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وأن المرسوم الجمهوري بالدعوة للانعقاد يصدر بعد المصادقة النهائية من المحكمة الاتحادية العليا، ما يترك الباب مفتوحاً أمام الأحزاب والكتل للانخراط في حوارات ومفاوضات لتشكيل ملامح العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة.