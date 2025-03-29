العراق يدعم لبنان بالكهرباء.. «السوداني» يكشف التفاصيل

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، “اعتزام بلاده إمداد لبنان بالكهرباء لمدة 6 أشهر”.

وجدد السوداني، “دعم بلاده الكامل لأمن لبنان واستقراره بجميع مكوناته، مع التزام العراق بالمساهمة الفاعلة في عملية إعماره”.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، أكد رئيس الوزراء “خلال المباحثات موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر قادمة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة”.

وأشاد السوداني، “بالدور البارز الذي يلعبه رئيس مجلس النواب اللبناني في المشهد السياسي اللبناني”، معرباً عن رفضه التام “للاعتداءات الإجرامية المستمرة، لاسيما الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة”، والذي وصفه بأنه “جزء من محاولات الكيان الصهيوني لإشعال الفتنة وإعادة المنطقة إلى دوامة العنف”.

من جهته، عبر رئيس مجلس النواب اللبناني، “عن امتنانه للوقفات العراقية الداعمة للبنان وسيادته، مع تأكيده على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض المنطقة”.

هذا “ووقّع لبنان مع العراق اتفاقا في يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 سبتمبر 2021، ويواجه لبنان ديونا متراكمة لصالح العراق تتجاوز مليار دولار تشمل مستحقات النفط الخام المورد منذ 2021، إضافة إلى ديون أقدم تعود لفترة ما قبل 2003، ورغم عدم سداد بيروت لهذه المستحقات يستمر العراق في تزويدها بالنفط، مراعيا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”،