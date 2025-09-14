العراق يدعو لتشكيل «حلف إسلامي عسكري» لمواجهة إسرائيل

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى تشكيل حلف إسلامي عسكري للدفاع عن الدول العربية والإسلامية ضد ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي”، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتهديدات المتزايدة في المنطقة بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر.

وقال السوداني في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية: “العدوان الإسرائيلي على قطر حدث صادم وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية”، مضيفاً أن هذه الاعتداءات “تجاوزت على دولة شقيقة وتهدد أمن جميع دول المنطقة، وتؤكد النهج العدواني للحكومة الإسرائيلية الإجرامية”.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن الوقت حان لإعلان تحالف سياسي وأمني واقتصادي للدول الإسلامية، مشيراً إلى إمكانية إنشاء قوة أمنية مشتركة للدفاع، معتبراً أن لدى الدول العربية والإسلامية “الكثير من الأوراق التي يمكن استثمارها للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الذي لن يتوقف عند قطر”.

وأشار السوداني إلى أن الحكومة الإسرائيلية “استخفت بكل شيء”، وأن ما يحدث في غزة خلال أكثر من عامين يُعتبر “قتلًا ممنهجًا”، مؤكداً أن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري يهدف لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة أي اعتداءات مستقبلية.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع القمة الطارئة العربية الإسلامية التي تُعقد في الدوحة اليوم وغداً الاثنين، والتي من المتوقع أن تشهد الإعلان عن تفعيل ما يُعرف بـ”الناتو العربي”، الذي اقترحته مصر قبل نحو 10 أعوام، في خطوة لتنسيق الجهود العسكرية والأمنية بين الدول العربية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.

العراق يوقع اتفاق تمويل بـ500 مليون دولار مع “غاز البصرة” لتطوير قطاع الطاقة

أعلنت الحكومة العراقية أن مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، وقعت اتفاقاً بقيمة 500 مليون دولار مع شركة غاز البصرة بهدف دعم استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق البنية التحتية في ميناء أم قصر.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود العراق لخفض معدلات حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والغاز، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأكدت شركة غاز البصرة أن التمويل الجديد سيسهم في أحد مشاريعها الاستراتيجية لتقليل حرق الغاز المصاحب، ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير طاقة نظيفة وتحفيز فرص العمل، وكانت الشركة قد وقعت في 2021 قرضاً بقيمة 360 مليون دولار لإنشاء مصنع للسوائل الغازية، وأعلن عن اكتماله مؤخراً.

ويأتي هذا التمويل ضمن التوجه الدولي لدعم مشاريع التحول الطاقي في الدول المنتجة وتخفيض الانبعاثات، خاصة في ظل الضغوط المناخية العالمية.