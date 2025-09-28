العراق يسجل رقماً قياسياً في صادراته النفطية.. 3.5 مليون برميل يومياً

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، اليوم الأحد، أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية خلال شهر أغسطس الماضي تجاوز 3 ملايين و493 ألف برميل يومياً، مع ارتفاع مرتقب للصادرات خلال الشهر الحالي.

وأوضحت “سومو” في بيان رسمي أن غالبية الكميات المصدرة انطلقت من موانئ محافظة البصرة جنوبي البلاد، وأسفرت عن تحقيق إيرادات مالية تجاوزت 7 مليارات و160 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

وأضاف البيان أن صادرات العراق قد تشهد زيادة لتصل إلى نحو 3 ملايين و650 ألف برميل يومياً بعد استئناف عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان يوم السبت، لأول مرة منذ أكثر من عامين، في مؤشر على تعافي القطاع النفطي وزيادة قدرة العراق على تلبية الطلب العالمي.