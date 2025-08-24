العراق يعلن جاهزية أمنية كاملة.. وأمريكا تدعو لتعاون دولي ضد الإرهاب

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء صباح النعمان، السبت، أن تنظيم “داعش” لم يعد يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن العراق، مشددًا على جاهزية القوات الأمنية للتصدي لأي مخاطر محتملة.

وقال النعمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “القوات الأمنية العراقية في حالة تأهب دائم، وتنفذ عمليات يومية أمنية واستخباراتية ضد فلول داعش، التي تتلقى ضربات متواصلة بفضل يقظة وكفاءة قواتنا”، مضيفًا أن “الحدود العراقية مؤمنة بالكامل، ولا تأثير مباشر للتطورات الإقليمية على استقرار البلاد”.

وأوضح أن “المخاوف الدولية من داعش لا تعكس الواقع العراقي، حيث يُعتبر التنظيم مشلولًا ومطاردًا بشكل مستمر”، لكنه أقرّ بأن التنظيم لا يزال يمثل تهديدًا إقليميًا ودوليًا نتيجة تواجده في دول أخرى.

وبالتوازي، حذرت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان صدر السبت، من تصاعد خطر تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، مشيرة إلى استمرار أنشطتهما وتوسع عملياتهما في المنطقة. وأعربت واشنطن عن “قلق عميق” من التهديدات التي يشكلها التنظيمان، مؤكدة التزامها بتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب.

وأشاد البيان بجهود دول الأمم المتحدة في العراق وسوريا والصومال لمكافحة الإرهاب، معتبرًا أن هذه الجهود ساهمت في الحد من نشاط داعش، لكنه شدد على ضرورة استمرار التعاون الدولي لمنع تمدد التنظيمات المتطرفة.

ويأتي هذا التباين بين الموقف العراقي والأمريكي في وقت يواصل فيه العراق تنفيذ خطط لتعزيز قدراته الأمنية بعد انسحاب القوات الأمريكية من عدد من قواعده، فيما يرى مراقبون أن تصريحات بغداد تعكس رغبة في التأكيد على استقلالية القرار الأمني الوطني، في حين تسعى واشنطن إلى إبراز مخاطر الإرهاب كعامل مبرر لاستمرار التنسيق العسكري والاستخباراتي مع حلفائها في المنطقة.

جدل في العراق بعد تضارب الأنباء حول حادث إطلاق نار في مطار بغداد الدولي

أفادت تقارير إعلامية عراقية، فجر الأحد، بأن شرطياً أطلق النار على نفسه داخل مطار بغداد الدولي، باستخدام بندقيته من طراز “إم 4″، أثناء تواجده في نقطة تفتيش، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، وفق ما نقلته وكالة “شفق نيوز” عن مصدر أمني.

وبحسب المصدر، فتحت السلطات تحقيقًا عاجلًا لتحديد ملابسات الحادث، وما إذا كان ناجمًا عن محاولة انتحار أو ظروف أخرى لم تُكشف بعد.

في المقابل، أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي بيانًا نفت فيه صحة الأنباء المتداولة عن وقوع إطلاق نار داخل المطار، مؤكدة أن “الأصوات التي سُمعت قد تكون خارج محيط المطار”، وأن الحركة الجوية “مستمرة بشكل طبيعي دون أي تأخير أو توقف”.

ودعت إدارة المطار وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار، والاعتماد على البيانات الرسمية.