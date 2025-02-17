العراق يكشف عن مشاريع لـ«استثمار الغاز» مع شركات عالمية

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال العراقي البريطاني، إن “الوزارة تنفذ حاليا مشاريع عديدة لاستثمار الغاز أبرزها العقد مع شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية لإنتاج 600 مليون قدم مكعب في محافظة البصرة و200 مليون قدم مكعب من الغاز مع شركة “بيكر هيوز” لاستثمار الغاز من حقول مدينة الناصرية”.

وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، قال الغني: “إن الطاقة الإنتاحية المتاحة للعراق من النفط الخام تبلغ خمسة ملايين و500 ألف برميل يوميا لكن الطاقة الإنتاجية الفعلية تصل إلى نحو أربعة ملايين برميل يوميا حسب محددات البلدان المصدرة للنفط (أوبك)”.

وأشار إلى “الشروع في عمليات إنتاح الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الانبار بطاقة تصل 400 مليون قدم مكعب، إضافة إلى مشاريع أخرى في حقل الحلفاية والمنصورية قيد التنفيذ في إطار جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز في عدد من المحافظات العراقية”.

وذكر أن “العراق يعمل من خلال هذه المشاريع على سد متطلبات الاستهلاك الداخلي وخاصة مايتعلق بتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد”، وذكر أن “وزارة النفط تنفذ حاليا مشاريع كبيرة لسد متطلبات التكرير وبناء مصاف جديدة فضلا عن مشاريع لبناء خطوط جديدة لتصدير النفط والغاز”.

ودعا وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، “الشركات العالمية إلى تقديم عروضها للتنافس في جولة التراخيص الجديدة لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية التي تعتزم وزارة النفط طرحها للاستثمار مستقبلا في عدد من المحافظات العراقية”.

وقال “إن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق ستستأنف في غضون الأسبوع المقبل، وأضاف أن بغداد ستستقبل 300 ألف برميل يوميا من الإقليم”.

هذا “ولم تستأنف عمليات تصدير نفط “إقليم كردستان” عبر ميناء “جيهان” التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية، وكان إقليم كردستان يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وتوقّفت هذه الصادرات في .0مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو)، وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في سبتمبر “جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان” (أبيكور)”.