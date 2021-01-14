«العراق» يمنع السفر لـ20 دولة ظهرت فيها سلالة كورونا الجديدة

سلطة الطيران المدني في العراق، اعلنت اليوم الخميس، توجيه شركات الطيران العاملة على أراضيها بمنع سفر المواطنين العراقيين إلى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكرت السلطة في بيان صحفي، أن “منع السفر شمل بريطانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، المانيا، اليونان، ايرلندا، لوكسمبيرغ، سلوفاكيا، إسبانيا، البرازيل، أمريكا، الهند، استراليا، اليابان، جنوب إفريقيا، زامبيا، وكذلك منع دخول الوافدين منها، عدا العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما”.

وأضافت: “لا يسمح للعراقيين العائدين من هذه الدول بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض عبر فحص PCR ولمدة أسبوعين، ولحين وضوح الوضع العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة الجديدة”.

وتابعت: “يستثنى من منع الدخول كل من (الدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية والوفود الحكومية الرسمية والعاملين في السفارات والمنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشاريع الخدمية، على أن يجلبوا فحص PCR خلال 72 ساعة قبل دخولهم العراق”.

ووفقاً لما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن سلطة الطيران المدني العراقي اعتماد مبدأ التعامل بالمثل مع شركات الطيران غير المحلية في فرض رسوم تخص فحوصات PCR للمسافرين.