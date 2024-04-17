العراق يوقّع اتفاقية مع أمريكا لشراء «41 طائرة حربية»

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، عن توقيع العراق على صفقة في قطاع التسليح مع أمريكا “لشراء 41 طائرة”.

وقال العوادي لموقع ” CNBC”، “إنه تم توقيع الاتفاقية، بعد لقاء رئيس الحكومة محمد شيّاع السوداني مع الرئيس الأميركي الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض”.

وأضاف: “سيكون هناك خطة مرنة لتسديد ثمن قسم من هذه الطائرات والبعض الآخر منها هو هدية قدمتها الولايات المتحدة الأميركية”.

وأكد المتحدث باسم حكومة العراق، “أنه سيتم تسلّم الطائرات خلال أشهر قليلة كما سيتم فتح خط انتاج خاص للعراق”.

من جانب آخر، أشار العوادي، إلى أنه “تمّ الاتفاق على إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية في نهاية عام 2024 ليتم الاعتماد على المصارف العراقية المرخصة وترتيب علاقتها مع البنوك الخارجية”.

وفي شأن آخر، أكد العوادي، أنه “وخلال اجتماع رئيس الحكومة العراقية مع الرئيس الأميركي تم التطرق لمسألة رفع العقوبات الأميركية على بعض المصارف العراقية وخروج قوات التحالف الدولي”.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون”، الموافقة على “صفقة عسكرية وشيكة مع العراق بقيمة اكثر من نصف مليار دولار، من بينها 140 مليون دولار فقط لصفقة طائرات”.

وبحسب البيان، “فإن الصفقة تتضمن بيع طائرات دعم لوجيستي وتدريب بكلفة تقديرية تبلغ 140 مليون دولار”.

وأوضح البنتاغون، “أن التدريب والدعم ينطبقان على أسطول الطائرات العراقية من طراز C-172 وAC/RC-208، وسيكون المقاول الرئيسي للصفقة شركة نورثروب جرومان”.

هذا ويجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة الى واشنطن على رأس وفد مكون من 130 شخصًا متخصصا بقطاعات مختلفة، في زيارة بدأت يوم 13 نيسان الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته.