العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُرحب بقرار وقف إطلاق النار في غزة

رحب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يُطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أوضح المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقراً له أن قرارات الجمعية العامة تعد غير ملزمة وإنما لها ثقل سياسي وتُعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.

وطالب المركز العربي الأوروبي من الأمم المتحدة بضرورة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة من أجل تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

كما أشار المركز إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره الإنساني لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين العزل في فلسطين، مطالبا بضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كافي دون معوقات.