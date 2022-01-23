العربي الجديد: توافق مصري فرنسي لدعم باشاغا في الانتخابات الرئاسية

أفاد مصدر مصري لصحيفة العربي الجديد عن وجود توافق مصري فرنسي بشأن دعم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، كمرشح رئاسي ممثلاً لتوجهات باريس والقاهرة، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المصدر أن مصر لا تعارض إجراء الانتخابات الرئاسية، قبل يونيو المقبل، ولكن هي متمسكة في الوقت ذاته بإجراء الانتخابات وفقاً للقواعد المعلنة قبل فتح باب الترشح، مشيرا أنّ الخلاف الرئيسي لمصر مع المسار الذي تروجه في الوقت الراهن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، ينطلق من رغبة الأخيرة في تغيير كافة القواعد القانونية والدستورية، وتعديل القاعدة الدستورية التي من المقرر أن تجري بناء عليها الانتخابات.

وأضاف المصدر أنّ القاهرة تسعى لإيجاد تحالف فرنسي إيطالي مصري، مواز لتحالف التركي الإماراتي الذي يلقى دعماً أميركياً، يسعى لصياغة الأوضاع بشكل جديد في ليبيا مؤخرا، لكن المصالح المصرية فيه غير واضحة بدرجة كافية.

ولفت المصدر إلى أن التحالف الجديد الذي تسعى القاهرة لصياغته لا يستهدف الدخول في صدام، خصوصاً أنّ التباين بينه وبين الرؤى الأخرى لم يعد واسعاً، ولكن الأمر هنا متعلق بحجم المكتسبات ودرجة مراعاة المصالح المصرية.