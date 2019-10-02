الرئيسية | عربي ودولي

العقوبات على السودان مُستمرة منذ عام 2005 ومجلس الأمن يُطالب برفعها

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 أكتوبر 2019 - 16:01
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

السودان يخضع لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005. [إنترنت]
طالب رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب إفريقيا الأممي، جيري ماثيوز ماتجيلا برفع العقوبات الدولية المفروضة علي السودان منذ العام 2005.

حيث قال ماتجيلا، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك:

“نحن مع ضرورة رفع العقوبات لمساعدة السودان في مرحلته الانتقالية التي يمر بها حالياً”.

هذا ويتطلب رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان صدور قرار من مجلس الأمن.

يُذكر أن السودان يخضع لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.

محتوى ذو صلة
بعد استئناف المحادثات مع أمريكا.. كوريا الشمالية تُجري تجارب صاروخية جديدة

وهناك مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاماً في إقليم دارفور.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن